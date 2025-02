Museum Zella-Mehlis: Die Lebensfarben der Ingeborg Hauck

„Vor etwa 20 Jahren inspirierte mich ein Buch und eine Urlaubsreise ans Meer, um erstmals mit Aquarellfarben zu arbeiten. Es machte mir Spaß, die Natur ganz bewusst in ihren Farben und Formen zu beobachten, zu fotografieren und diese Stimmungen in oft leuchtenden Farben festzuhalten“, sagt die passionierte Künstlerin. „Um das Typische der Aquarellmalerei noch besser zu erlernen, besuchte ich Kurse bei der Weimarer Künstlerin Friederike Bußejahn, bei Udo Eisenacher in Meiningen und bei der bulgarischen Künstlerin Elza Artamontzeva in Erfurt“, so Ingeborg Hauck. Neben der Malerei in Aquarell arbeitet die 76-Jährige auch mit Pastellkreide, zeichnet mit Grafit und Tusche und beherrscht die Technik der freien Zeichnung „Zentangle“. „Die Aquarellmalerei mit dem Einsatz verschiedener Materialien gefällt mir am besten“, sagt Ingeborg Hauck über ihr Hobby. „Malen heißt nicht nur das Gesehene oder Erlebtes widerzuspiegeln, sondern eigene Gedanken und Gefühle, Erfahrungen und Wünsche hinein zu legen bis hin zur Abstraktion.“ Weiterhin verbindet sie gerne zwei Hobbys: „In diesem Jahr werde ich wieder nach Italien fahren, dort in der Gruppe unter Begleitung von Sergej Kasakow interessante Plätze malen und die italienische Sprache anwenden. Das ist immer eine besondere Freude und Inspiration für mich.“