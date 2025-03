Museum vorm Aus?: Noch zwei Sonderführungen im März

„Die Besucher erhielten in Wort und Bild einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der Stadt am Rennsteig in ihrer über 400-jährigen Geschichte“, so Gästeführer Ingo Greiner. Wie berichtet, ist derzeit völlig offen, wo und wie es mit der Einrichtung weiter geht. Der 31. August ist der letzte Tag, an dem das Museum im „Haus des Gastes“ besucht werden kann, hieß es zur vergangenen Stadtratssitzung. Hintergrund sind bauliche und sicherheitstechnische Mängel am Gebäude. Diese machen es auch erforderlich die Stadtbibliothek auszulagern. Diese soll Nutzern noch bis Herbst offen stehen.