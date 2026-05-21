Das Stadtmuseum in der Burg Wendelstein feiert im Juni dieses Jahres sein 40-jähriges Bestehen, der Heimat- und Geschichtsverein Vacha seinen 35. Gründungsgeburtstag. Zu den wichtigsten Zielen des Vereins gehören unter anderem die Beschreibung der geschichtlichen Entwicklung der Stadt und ihres Umfeldes, Vorträge zu den verschiedensten regionalen Themen, Veröffentlichungen, Exkursionen und Ausstellungen. Als eine ihrer Hauptaufgaben sehen die aktuell 24 Mitglieder des 1991 gegründeten Vereins unter Leitung des 1. Vorsitzenden, Olaf Ditzel, aber auch die Betreuung und Pflege des Stadtmuseums in der über 800 Jahre alten Burg Wendelstein. Es ist der Nachfolger der am 8. Juni 1986 zur 800-Jahr-Feier der Stadt Vacha eröffneten Heimatstube.