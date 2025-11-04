Museum Steinbach-Hallenberg Kartoffelsalat mit der „Blauen Anneliese“

Die Klasse 4c zu Besuch im Metallhandwerksmuseum. (Foto: privat)
Mit einem Besuch der Klasse 4c endete Ende Oktober das diesjährige Schulprojekt der Haseltal-Grundschule im Steinbach-Hallenberger Museum. Unter Leitung von Klassenlehrerin Kathrin Delow nahmen die Kinder am sogenannten „Kartoffelprojekt“ teil – als letzte von insgesamt zwölf Klassen, die im September und Oktober Museum und Heimathof besucht hatten.
Wie eine Sprecherin des Museums mitteilt, stand an mehreren Projekttagen das praktische Lernen im Mittelpunkt. Mit viel Freude und Ausdauer kochten und gestalteten die Schülerinnen und Schüler zu Themen wie Apfel, Getreide, gesunder Ernährung und Kartoffeln. Im Bauerngarten des Heimathofs konnten die Kinder zudem ernten und auf Erkundungstour gehen. Gemeinsam wurden Apfelsaft aus heimischen Äpfeln gepresst , Apfelmarmelade gekocht, Dinkelbrote nach traditionellem Rezept gebacken und Kräuterbutter hergestellt. Außerdem bereiteten die Kinder einen Kartoffelsalat mit der Sorte „Blaue Annelise“ zu, füllten und nähten Teebeutel mit getrockneten Kräutern, filzten, druckten und banden bunte Sträuße aus den Pflanzen des Bauerngartens.
Zum Abschluss eines jeden Projekttages konnten sich die Grundschulkinder ihre selbst hergestellten Speisen in gemütlicher Runde schmecken lassen und ihre handgefertigten Stücke mit nach Hause nehmen.
Ein besonderer Dank gelte dem Schulförderverein Steinbach-Hallenberg, der alle regelmäßigen Besuche der Grund- und Regelschule im Museum finanziell unterstützt habe, heißt es aus dem Metallhandwerksmuseum. Das Team und die Kinder bedankten sich für die fortlaufende Förderung, die solche erlebnisreichen Unterrichtstage ermöglichen.