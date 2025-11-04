Museum Steinbach-Hallenberg Kartoffelsalat mit der „Blauen Anneliese“

Der Kartoffelsalat, in dem unter anderem Kartoffeln der Sorte „Blaue Anneliese“ waren. Foto: privat

Wie eine Sprecherin des Museums mitteilt, stand an mehreren Projekttagen das praktische Lernen im Mittelpunkt. Mit viel Freude und Ausdauer kochten und gestalteten die Schülerinnen und Schüler zu Themen wie Apfel, Getreide, gesunder Ernährung und Kartoffeln. Im Bauerngarten des Heimathofs konnten die Kinder zudem ernten und auf Erkundungstour gehen. Gemeinsam wurden Apfelsaft aus heimischen Äpfeln gepresst , Apfelmarmelade gekocht, Dinkelbrote nach traditionellem Rezept gebacken und Kräuterbutter hergestellt. Außerdem bereiteten die Kinder einen Kartoffelsalat mit der Sorte „Blaue Annelise“ zu, füllten und nähten Teebeutel mit getrockneten Kräutern, filzten, druckten und banden bunte Sträuße aus den Pflanzen des Bauerngartens.