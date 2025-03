Traditionell stellen die Museumsmacher von Schloss Bertholdsburg zum Pressegespräch am Jahresanfang auch die Neuheiten im Museum vor. Gerade zum Jahresbeginn frisch erschienen ist die neueste Ausgabe der Fachzeitschrift Semana, in der die neuesten naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen des Museums gesammelt sind. Schwerpunktthema ist diesmal die Auswertung zur Grabung in Oberhof im vergangenen Jahr. Das Titelblatt der Ausgabe ziert eine Platte, die bei der Ausgrabung zutage getreten ist und die von Präparator Georg Sommer bearbeitet wurde. Zu sehen ist dabei der mit 80 Zentimeter größte fossile Koniferenwedel, der im Thüringer Wald gefunden wurde. Sein Alter datiert Frank Scholze auf etwa 290 Millionen Jahre. Das Heft ist an der Kasse und im Online-Shop des Museums erhältlich.