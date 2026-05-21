„Dieses Museum ist eine Perle für den Landkreis Sonneberg“, sagt Gerhard Renner. Der gebürtige Sonneberger, der heute in Meiningen lebt, gehört zur hiesigen Kultur-Geschichte. Die Sonneberger kennen ihn mit Stillleben und Porträts, aber Landschaften? Solche gibt es auch zwei, die in der neuen Ausstellung im Neuen Schloss Rauenstein zu sehen sind: ein Wald auf der Steinsburg bei Römhild und ein Blick vom Taubelsberg bei Effelder.