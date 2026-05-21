„Im Keller haben wir die Bahngeschichte“, erläuterte kürzlich Frankenblicks Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe die neuen Ausstellungsabschnitte im Museum Neues Schloss Rauenstein. Neben den Preziosen aus der Bleßberghöhle, darunter die bekannte „Hochzeitstorte“, die mittlerweile besichtigt werden können, wird auch die Eisenbahngeschichte thematisiert. Diese hat einen Bezug zur lokalen Geschichte, denn sie steht in enger Beziehung zur Geschichte der Porzellanfabrikation und auch die Entdeckung der Bleßberghöhle geschah beim Bau der ICE-Strecke.