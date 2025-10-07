Museum Kloster Veßra Stirnjoch taugt bis heute als Sprichwort

Ochsen waren lange Zeit die wichtigsten Zugtiere in der Landwirtschaft. Vor einen Pflug oder Wagen gespannt, wurde ihre große Zugkraft darauf übertragen. Die Art und Weise der Einspannung wurde über Jahrtausende stetig fortentwickelt. Die größtmögliche Kraftübertragung und das Wohlergehen des Zugtieres standen dabei im Mittelpunkt. Schon ab dem 4. Jahrtausend vor Christus sollen Ochsen unter Verwendung eines Jochs vor den Pflug gespannt worden sein. Als Objekt des Monats Oktober zeigen wir ein Stirnjoch aus dem 19. Jahrhundert. Es war Teil eines Zuggeschirrs und wurde mit der gepolsterten Seite vor die Stirn eines Ochsen gegürtet. In den historischen Fotoaufnahmen wird dies anschaulich.