Bernhard Vogel, Christine Lieberknecht, Volker Sklenar, Richard Dewes, Andreas Trautvetter, Ralf Luther natürlich und jetzt Peggy Greiser – all diese Landes- und Kommunalpolitiker führte Günter Schneider in den vergangenen Jahren durch das Deutsche Geflügelmuseum in Viernau. Dazu kamen Gäste aus Amerika, Österreich, Ungarn, Luxemburg, Tschechien, Russland, der Schweiz, Dänemark. Nicht zu vergessen die vielen, vielen Besucher aus deutschen Landen.