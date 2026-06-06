Eine einzigartige Sammlung aus mehreren hundert Teilen besonderer Glasobjekte des Kunstglasbläsermeisters Arno Müller-Bauer war jahrzehntelang im Besitz eines Privatsammlers in Oberammergau. Dank des Engagements der Leiterin des Kulturbetriebs Lauscha, Anja Fölsche, und der großzügigen finanziellen Unterstützung durch die Lore und Werner Heumann-Stiftung konnte diese nun in das Museum für Glaskunst überführt werden.