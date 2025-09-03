Das zweitälteste Werkzeug der Ausstellung im Stadtmuseum in der „Beschußanstalt“ ist ein bei Schachtarbeiten in einem Garten in der Oberzella gefundenes Beil der mittleren Bronzezeit, ein sogenanntes Absatzbeil. Zeitlich befinden wir uns nach Ötzi (Kupferzeit: um 3200 vor Christus) und der Himmelsscheibe von Nebra (frühe Bronzezeit: 2100–1600 v. Chr.) in der sogenannten Hügelgräberkultur der mittleren Bronzezeit (1600–1300 v. Chr.).