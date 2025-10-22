Es duftet im Atelier vom Thüringer Wald-Kreativ-Museum in Großbreitenbach. Die Tische sind zusammengerückt. Acht Kinder und drei Erwachsene haben eine Küchenreibe in der Hand. Wird auf dieser sonst Käse gerieben, ist es dieses Mal weiße Kernseife. Ganz fein sammelt sie sich am Schüsselboden. Katrin Glende muss bei einem Mädchen ein Pflaster um einen Finger legen. Sie leitet den Workshop und kümmert sich gleichzeitig um das Museum. Bei dem Kind kamen die Finger der Reibe zu nah. Annett Krökel hat ihre Seife, die aussieht wie Tausende von Schneeflocken, soweit zerkleinert, dass sie nun Liam helfen kann. Sie ist Erzieherin an der Grundschule, Liam eines der Ferienkinder.