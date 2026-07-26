Die meisten Museumsbesucher sind Großbreitenbacher Stammgäste, die der Einladung zur Ausstellungseröffnung von Zeichnungen und Aquarellen zum Thema „Natur- Blumen-Kräuter“ gefolgt sind. Den fehlenden musikalischen Beitrag zur Vernissage ersetzte Ortschaftsbürgermeister Matthias Gruhn mit viel Charme und einer kurzen, aber herzlichen Begrüßungsrede für die Amateurkünstlerinnen Nicole Richter, Dagmar Lüke, Petra Heym und Gäste.