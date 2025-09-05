Seltene Luftbildaufnahmen Salzungens von März und Juni 1945, bewegende vertonte Zeitzeugenaussagen, eine bedrückend lange Namensliste der Opfer der Bombenabwürfe auf den Bahnhof vom 31. März 1945, Berichte von Vertreibung, Flucht und Widerstand: Die neue Sonderausstellung „80 Jahre danach – Bad Salzungen im Zweiten Weltkrieg“ im Museum am Gradierwerk, die am Donnerstagabend mit vielen Gästen feierlich eröffnet wurde, arbeitet einfühlsam, detailliert und multimedial erstmals eine oft verschwiegene, verdrängte Zeit der Stadt auf und erhielt dafür nicht nur von Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) viel Lob und anerkennende Worte.