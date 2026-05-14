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Museen Zella-Mehlis Orte des Austausch und der Bildung

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, öffnen auch die städtischen Museen in Zella-Mehlis und Benshausen ihre Türen.

Museen Zella-Mehlis: Orte des Austausch und der Bildung
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Am Museumstag besichtigen Besucher das Heimatmuseum Benshausen. Foto: Michael Bauroth

Der Internationale Museumstag am 17. Mai macht einmal mehr auf die gesellschaftliche Bedeutung von Museen aufmerksam. Die Einrichtungen geben Besuchern besondere Einblicke, sodass sie mehr über Kultur, Geschichte und Kunst erfahren können. Auch die drei städtischen Museen in Zella-Mehlis verstehen sich gemäß des internationalen Mottos „Museums uniting a divided world“ als Brückenbauer und öffnen ihre Türen. Sie sind ein lebendiger Ort des Austauschs, der Bildung und Inspiration. Auch vor Ort in Zella-Mehlis und Benshausen präsentieren die Museen ihre Vielfalt. Alle drei Museen können an diesem Tag bei freiem Eintritt besucht werden.

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Bücher-und Hausflohmarkt im Keller

Die Mitarbeiter der städtischen Museen und die Mitglieder des Geschichts- und Museumsvereins begrüßen Besucher und Gäste ab 10 Uhr im Stadtmuseum Beschußanstalt. Mit Kaffee und Kuchen, Bratwürsten und Getränken sowie einem Bücher- und Hausflohmarkt im Museumskeller ist für das leibliche Wohl gesorgt, so Sprecherin Linda Münzel.

Wer einen Blick hinter die Kulissen des Stadtmuseums werfen möchte, hat an diesem Tag die Gelegenheit dazu. Treffpunkt und Start sind um 11 Uhr am Empfangstresen im Foyer. Bei einer Museumsrallye können sich Familien mit „Burni“, dem ältesten Artefakt des Museums, auf Entdeckungsreise durch die Ausstellung begeben. Am Ende winkt ein Preis. Als besonderer Höhepunkt wird zum Internationalen Museumstag am 17. Mai um 14 Uhr eine neue Sonderausstellung zum Thema „500 Jahre Schützenwesen in Zella-Mehlis“ eröffnet.

Das Technikmuseum Gesenkschmiede öffnet am Internationalen Museumstag seine Türen ab 10 Uhr. Auch dort unterstützt der Geschichts- und Museumsverein das Museumsteam. Es gibt Kaffee Kuchen und Bratwürste. Außerdem gibt es ganztägig Schauschmieden, Maschinenvorführungen und es ist allerlei Wissenswertes rund um die Gesenkschmiede zu erfahren. Dort können Familien mit der Museumsrallye und dem Maskottchen „Schmiedehannes“ die Ausstellung spielerisch erkunden. Am Ende nehmen sie einen Preis mit nach Hause.

Erlös fürs Kinderhospiz

Das Heimatmuseum Benshausen empfängt zum Internationalen Museumstag ab 10 Uhr Besucher. Mitarbeiterin Simone Perkounig, steht den Besuchern für Auskünfte zur Verfügung. Im großen Weinkeller wird es Kaffee und Kuchen geben, dessen Erlös einem Kinderhospiz gespendet werden soll. Auch für das Heimatmuseum Benshausen arbeiten die Museumsmitarbeiter bereits an einer Rallye mit „Winja“, dem Maskottchen des Heimatmuseums. Anlässlich des Museumstags soll eine erste Testrallye stattfinden, bei der Kinder mit ihren Familien die Ausstellung spielerisch erkunden und am Ende einen kleinen Preis gewinnen können.