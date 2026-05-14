Museen Zella-Mehlis: Orte des Austausch und der Bildung

Der Internationale Museumstag am 17. Mai macht einmal mehr auf die gesellschaftliche Bedeutung von Museen aufmerksam. Die Einrichtungen geben Besuchern besondere Einblicke, sodass sie mehr über Kultur, Geschichte und Kunst erfahren können. Auch die drei städtischen Museen in Zella-Mehlis verstehen sich gemäß des internationalen Mottos „Museums uniting a divided world“ als Brückenbauer und öffnen ihre Türen. Sie sind ein lebendiger Ort des Austauschs, der Bildung und Inspiration. Auch vor Ort in Zella-Mehlis und Benshausen präsentieren die Museen ihre Vielfalt. Alle drei Museen können an diesem Tag bei freiem Eintritt besucht werden.