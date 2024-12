Museen: Verband: Kürzungen gefährden geplante Ausstellungen

Kleine Museen fürchten um Existenz

Es gehe dabei nicht um große Beträge, so Mappes. Er verwies darauf, dass die Museen im Freistaat jährlich fast vier Millionen Besucher zählten. In kleineren Häusern machten sich angesichts der geplanten drastischen Kürzungen Zukunftsängste breit, berichtete der Direktor der städtischen Museen Heilbad Heiligenstadt, Gideon Horn. Die ganze Museumsarbeit werde dort häufig über diese Projektgelder finanziert. "Wenn da jetzt diese immensen Kürzungen vorgenommen werden sollten, dann geht es da wirklich an die Existenz."