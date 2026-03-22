Museen unter freiem Himmel Hält Spritpreis vor Besuch von Freilichtmuseen ab?

Kloster Veßra mit neuer Nutzung des Pferdestalls und viel Musik

Schon seit dem 1. März geöffnet hat das Hennebergische Museum Kloster Veßra. Das sechs Hektar große Freilichtmuseum im Landkreis Hildburghausen sieht eigenen Angaben zufolge die relativ schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr als Herausforderung. Auch die Einrichtung auf dem ehemaligen Domänen- und Klostergelände sei darauf angewiesen, dass Besucher das Auto nutzen können, sagte ein Sprecher.

Dabei gibt es auch dort Neues für Gäste zu entdecken. Dazu zählt Sonderausstellung über Frauen in der Landwirtschaft ab 28. Mai. Zudem werde der frühere Stall als Raum für Museumspädagogik und Veranstaltungen nutzbar gemacht, so der Sprecher.

Zu den besonderen und beliebten Veranstaltungsformaten zählten in dieser Saison das Museumsfest mit Markt mit regionalen Händlern und Vereinen am 10. Mai, der Gartenmarkt vom 4. bis zum 7. Juni und verschiedene Konzerte. Beim "Klosterklang" am 5. Juli sei elektronische Musik vor der historischen Kulisse zu erleben.