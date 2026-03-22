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Museen unter freiem Himmel Hält Spritpreis vor Besuch von Freilichtmuseen ab?

Kurz bevor die besucherstarke Zeit beginnt, kommt bei Thüringens Freilichtmuseen die Sorge auf, dass die Gäste wegen teuren Sprits ausbleiben könnten. Dabei haben die Einrichtungen einiges im Angebot.

Hohenfelden/Kloster Veßra (dpa/th) - Kurz vor Saisonstart von Thüringens größtem Freilichtmuseum in Hohenfelden bereiten Spritkosten der Leiterin Sorgen. "Wir fragen uns schon, wie sich der Ölpreis entwickelt", sagte Museumsleiterin Franziska Zschäck. Denn: Gerade Freilichtmuseen wie das in Hohenfelden seien häufig nur schlecht ohne Auto zu erreichen. 

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Angesichts der wegen des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Spritpreise stehe die Befürchtung im Raum, dass potenzielle Besucher aus finanziellen Gründen erst gar nicht zu den Museen fahren, so Zschäck. "Wir hoffen also vor allem auf ein normales Jahr", ergänzte sie mit Blick auf Besucherzuspruch.

Gibt es Lösungsideen?

Das Museum sei im Gespräch mit einem regionalen Verkehrsunternehmen, um zumindest an den Wochenenden ab Ostern einen Buslinien-Verkehr von Erfurt aus zum Hauptgelände des Museums zu organisieren, erklärte Zschäck. 

Dabei lockt gerade in diesem Jahr eine besondere Neuerung auf dem weitläufigen Areal am Eichenberg mit seinen historischen, wiederaufgebauten Gebäuden. Für Besucher wird das Hauptgelände am 28. März geöffnet. 

Voraussichtlich gegen Ende Mai soll dann das neue Eintrittsgebäude komplett fertiggestellt sein. Das ganze Gebäude werde barrierefrei, eine neue Toilettenanlage gehöre dazu sowie ein Museumsshop. Dort sollen regionale, handgemachte Produkte angeboten werden, sagte Zschäck.

Beliebte Veranstaltungen seien wieder geplant, dazu gehörten der Handwerkertag mit Museumsfest am 12. April, der Schäfer-Tag am 1. August und der zum Genussmarkt erweiterte Thüringer Käsemarkt am 6. September.

Sommerkino, -theater und mehr bei den Thüringer Bauernhäusern

In Rudolstadt starten die Thüringer Bauernhäuser am 1. April in die Saison. Besucher dürfen sich dort auf kleine, aber spürbare Verbesserungen freuen, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte: Das Eingangstor wurde saniert und eine neue leistungsfähigere Kaffeemaschine für die Gastronomie angeschafft. Die historische Hofanlage gilt als eine der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands. 

Zu den Höhepunkten unter den Veranstaltungen zählen das Burgenländische Weinfest am 12. und 13. Juni mit Spezialitäten und Musik aus Österreich, das Sommerkino vom 17. Juni bis 17. Juli und ein Sommertheater vom 18. Juli bis 16. August („Das Gasthaus an der Themse“) und Konzerte des "Rudolstädter Sommers" vom 20. Juni bis 20. September mit internationalen Künstlern.

Saisonbetrieb auf Funkenburg gesichert

Die gute Nachricht für die Funkenburg in Westgreußen: Die Saison dort kann ganz traditionell zu Ostern mit einer Ostereiersuche für Kinder am 5. April und einem Oster-Café am 6. April beginnen. Zumindest für diese Saison sei der Betrieb trotz Insolvenz des Trägervereins noch gesichert, sagte eine Sprecherin. Die Herausforderung sei nun, eine dauerhafte Finanzierung für das archäologische Museum zu finden.

Umso mehr freue man sich dort auf Saison-Highlights: Vom 16. bis 17. Mai kommen wieder etliche Darsteller auf die rekonstruierte germanische Siedlungsanlage, um Szenen aus der Völkerwanderungszeit nachzustellen, sowie um Handwerk, Mode und Schaukämpfe von damals vorzuführen. Das Funkenburgfest ist für den 15. und 16. August geplant und die historische Handwerkerwoche vom 27. September bis zum 4. Oktober.

Kloster Veßra mit neuer Nutzung des Pferdestalls und viel Musik

Schon seit dem 1. März geöffnet hat das Hennebergische Museum Kloster Veßra. Das sechs Hektar große Freilichtmuseum im Landkreis Hildburghausen sieht eigenen Angaben zufolge die relativ schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr als Herausforderung. Auch die Einrichtung auf dem ehemaligen Domänen- und Klostergelände sei darauf angewiesen, dass Besucher das Auto nutzen können, sagte ein Sprecher. 

Dabei gibt es auch dort Neues für Gäste zu entdecken. Dazu zählt Sonderausstellung über Frauen in der Landwirtschaft ab 28. Mai. Zudem werde der frühere Stall als Raum für Museumspädagogik und Veranstaltungen nutzbar gemacht, so der Sprecher.

Zu den besonderen und beliebten Veranstaltungsformaten zählten in dieser Saison das Museumsfest mit Markt mit regionalen Händlern und Vereinen am 10. Mai, der Gartenmarkt vom 4. bis zum 7. Juni und verschiedene Konzerte. Beim "Klosterklang" am 5. Juli sei elektronische Musik vor der historischen Kulisse zu erleben.