Museen Theatermuseum in Meiningen: Zusage des Landes noch offen

Meiningen (dpa/th) - Die Finanzierung des in Meiningen geplanten Deutschen Theatermuseums ist noch nicht gesichert. Nach der Bewilligung von Bundesmitteln in Höhe von mehr als 3,5 Millionen Euro im vergangenen Herbst stehe eine Finanzierungszusage des Landes weiter aus, sagte der Meininger Bürgermeister Fabian Giesder der Deutschen Presse-Agentur. Das SPD-Stadtoberhaupt hofft, dass bis spätestens Ende dieses Jahres Klarheit über Landesmittel herrsche. Die Planungen für dieses Projekt würden indes weiter vorangetrieben, so der Bürgermeister.