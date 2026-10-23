Dresden (dpa/sn) - Stricken liegt im Trend und kommt fortan auch ins Museum. Das Museum für Sächsische Volkskunst im Verbund der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) richtet eine dauerhafte "Strickbibliothek" ein und lädt am letzten Oktobertag zur "Langen Nacht des Strickens". Dann agiert auch Autorin Ebba D. Drolshagen an der Nadel, die mit ihrem Buch "Zwei rechts, zwei links. Geschichten vom Stricken" die Inspiration für die Bibliothek geliefert und den Aufbau mit einer Spende unterstützt habe, teilten die SKD mit.