Museen Nach Münchner Raubkunst-Debatte: Aus für Museumschef Maaz

Hinweise auf Fehlverhalten

Es gebe "Hinweise und Vorwürfe zu Fehlverhalten und Organisationsversagen" in den Staatsgemäldesammlungen, sagte Blume in der Pinakothek der Moderne. Nun würden "notwendige Schritte" und eine interne Untersuchung eingeleitet, unter Leitung einer ehemaligen Staatsanwältin. Der Minister dankte Maaz, der seit zehn Jahren Museumschef, aber nicht bei der Verkündung des Neustarts anwesend war, für dessen Verdienste und dafür, "dass er den Weg freigemacht hat für einen Neuanfang bei den Staatsgemäldesammlungen". Maaz werde an das Zentralinstitut für Kunstgeschichte zurückkehren.