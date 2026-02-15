Kleinere Schritte – und zu einem Bruchteil der Kosten. So ließe sich der Besucherstrom entzerren. Seit 1970 wuchs die Zahl der Besucher von 1,2 auf heute durchschnittlich etwa 9 Millionen pro Jahr – Rekordzahlen, die überfüllte Säle und stockende Ströme nach sich ziehen.
Handlungsfähig im Ernstfall
Undichte Leitungen, baufällige Böden und technische Defekte zeigen: Die Gebäudesubstanz des Louvre braucht dringend Investitionen, die Fachleute seit Jahren auf mehrere Hundert Millionen Euro beziffern.
Die Museumsleitung betont die Herausforderung, auf mehr als 70.000 Quadratmetern jeden Schaden zu verhindern. "Wir setzen umfassende technische Masterpläne für Sicherheit, Heizung, Klimatisierung und Elektrizität um", erklärte Louvre-Generalverwalter Kim Pham auf "France Inter".
"Strukturelle Aufrüstungen brauchen Zeit. Es liegt an uns, vorauszuplanen und kurzfristig handlungsfähig zu sein", fügte er hinzu. Und räumte ein: Weitere Zwischenfälle seien zu erwarten, und der Sully-Flügel im östlichen Teil des Museums zeige deutliche Alters- und Verschleißerscheinungen.