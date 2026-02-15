Didier Rykner, Kunsthistoriker und Gründer des Online-Magazins "La Tribune de l'Art", gehört zu den schärfsten Kritikern der Louvre-Führung. Er ist überzeugt, dass viele aktuelle Probleme mit einer anderen Leitung hätten vermieden werden können. In einem Interview auf "France Info" erklärte er, das Projekt "Louvre – Nouvelle Renaissance" (Louvre - Neue Renaissance) sei nicht um jeden Preis durchgesetzt worden und bilde "teilweise eine der Ursachen für das, was gerade passiert".