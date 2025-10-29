Das Herzogliche Museum in Gotha will seine Partnerschaft mit chinesischen Kultureinrichtungen erweitern. Wie die für das Haus zuständige Stiftung Friedenstein mitteilte, gebe es aktuell Gespräche über eine Ausstellung mit Stücken aus der Kunstsammlung des Palastmuseums Peking in Gotha im Jahr 2027. Eine Gegenausstellung mit Stücken aus der Gothaer Sammlung in Peking könne 2028 möglich sein. Das Palastmuseum gehöre zu den bedeutendsten Museen in der Volksrepublik China, hieß es.