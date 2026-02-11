Einen leichten Rückgang der Besucherzahlen in Sonneberg, leichte Steigerungen in Lauscha und Steinach sowie stärker rückläufige Zahlen in Rauenstein, bilanzieren die Museumsverantwortlichen im Landkreis. Nach wie vor bewegt sich das Deutsche Spielzeugmuseum stabil im fünfstelligen Bereich. Zahlen um die 35.000 Besucher im Jahr erreichte beispielsweise in Südthüringen auch da Hennebergische Museum Kloster Veßra.