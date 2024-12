Museen Blick in ostdeutsche Wohnzimmer

Umfangreiches Archiv mit Zeitzeugen-Interviews

Über Details informieren Audioguides, auch Touchscreens in den Museumsfluren ermöglichen tiefere Einblicke. Rund 9.000 Besucher werden es in diesem Jahr gewesen sein, die in Wittenberg in die Vergangenheit eintauchten, berichtet Panzig. Politische Strukturen sollen nach dem Willen der Gestalter in dem Haus nur eine untergeordnete Rolle spielen. Persönliches Erleben ostdeutscher Geschichte in allen Facetten indessen findet sich in dem umfangreichen Archiv, das Tausende Interviews von regionalen Zeitzeugen, Originalfotos und Dokumente enthält.