Nördlingen (dpa/lby) - Nach einer Winterpause öffnet das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen am 1. März wieder. Ab dann könnten interessierte Besucherinnen und Besucher immer samstags und sonntags das weitläufige Gelände mit der umfangreichen Fahrzeugsammlung besichtigen, teilte das Museum mit. Am Öffnungswochenende haben Kinder bis 14 Jahre demnach freien Eintritt.