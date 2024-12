Laut einer Studie der Universität Konstanz könnte die invasive Muschel im Bodensee Schäden in Millionenhöhe verursachen. Auch am Genfer See und am Bielersee sei sie schon angekommen. Der Zürichsee sei dagegen noch frei von Quagga-Muscheln. In bereits befallenen Gebieten kann die Ausbreitung laut einem der Studienautoren nicht mehr aufgehalten werden.