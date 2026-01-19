Murenabgang durch Rohrbruch: Nach Hangrutsch bleiben zwei Häuser gesperrt

Landau/Isar (dpa/lby) - Nach einem Murenabgang im niederbayerischen Landau an der Isar bleiben zwei Grundstücke und eine Straße noch für einige Zeit gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei die Situation aktuell zwar stabil, für die beiden von einem weiteren Hangrutsch bedrohten Häuser könne aber noch keine Entwarnung gegeben werden. "Dafür sind zunächst statische und geologische Untersuchungen des betroffenen Hangbereichs notwendig, die voraussichtlich im Laufe der Woche stattfinden werden."