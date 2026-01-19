 
Murenabgang durch Rohrbruch Nach Hangrutsch bleiben zwei Häuser gesperrt

Die Bewohner zweier Häuser dürfen in Landau vorerst nicht in ihr Zuhause zurück. Erst nach statischen und geologischen Prüfungen ist klar, wie es mit den gesperrten Grundstücken weitergeht.

In Niederbayern mussten nach einem Hangrutsch zwei Häuser evakuiert werden. Die Bewohner können vorläufig nicht zurück. (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

Landau/Isar (dpa/lby) - Nach einem Murenabgang im niederbayerischen Landau an der Isar bleiben zwei Grundstücke und eine Straße noch für einige Zeit gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei die Situation aktuell zwar stabil, für die beiden von einem weiteren Hangrutsch bedrohten Häuser könne aber noch keine Entwarnung gegeben werden. "Dafür sind zunächst statische und geologische Untersuchungen des betroffenen Hangbereichs notwendig, die voraussichtlich im Laufe der Woche stattfinden werden."

Am Wochenende war es nach dem Bruch einer Wasserleitung in einem Haus oberhalb des Hangs zu dem Erdrutsch gekommen. Die Erdmassen beschädigten ein Gebäude, die zwei unterhalb des Hangs gelegenen Häuser wurden geräumt. Die Bewohner wurden bei Nachbarn und in Ferienwohnungen untergebracht. Nach Angaben der Stadt wird das Landratsamt Dingolfing-Landau für die beiden Grundstücke bis zur endgültigen Beurteilung der Lage eine Nutzungsuntersagung aussprechen.