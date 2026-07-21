Im Rahmen des Festivals am Lutherweg verwandelte sich die Mupperger Heilig-Geist-Kirche am vergangenen Samstag in einen Ort voller Musik, Emotionen und Begegnungen. Gemeindekirchenratsvorsitzende Dr. Bettina Wendler begrüßte mit den Worten: „ Bereits zum siebten Mal verbindet das Festival kulturelle und spirituelle Veranstaltungen entlang des historischen Lutherwegs im Landkreis Sonneberg und macht die ländlichen Kirchen zu lebendigen Treffpunkten für Kultur, Besinnung und Austausch.“