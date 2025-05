Die einstigen Kreisfeuerwehrtage, die es noch vor Corona gab, sind längst Geschichte. Von 2019-2022 gab es diese Leistungsmessung der Landkreisfeuerwehren pandemiebedingt nicht. Und wie sagt man so schön, wenn einmal etwas eingeschlafen ist, ist es schwierig einen Neustart zu wagen. Im Jahr 2023 startete man trotzdem wieder mit dem Kreisfeuerwehrtag, der Feuerwehrwettkampfsport bot und dem ein besonderer Wettbewerb, der TGL-Cup, zu dem Mannschaften aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt nach Südthüringen kamen, angeschlossen war. So war Mupperg seit 2023 und am vergangenen Wochenende Austragungsort dieser Wettbewerbe.