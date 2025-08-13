Der Hochsommer ist die Zeit der hochschießenden Sonnenblumen. Die Familie von Uwe Wöhner in Mupperg (Landkreis Hildburghausen) hat der Redaktion ein Foto von ihrem Prachtexemplar geschickt, dass es schon auf 2,94 Meter Höhe bringt. Ob sie die höchste in der Region ist? Das werden die nächsten Wochen zeigen. Exemplare von über drei Metern waren in der Vergangenheit bekannt geworden. Wer mehr zu bieten hat, kann gerne auch einen Schnappschuss per E-Mail einsenden an: lokal.sonneberg@freies-wort.de.