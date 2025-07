Nachdem bereits „Trumpets a GoGo“ und „Soulful Sounds“ in der Oberlinder St. Aegidienkirche, der Singkreis Tettau in der Heinersdorfer St. Marienkirche sowie Gustav und Freunde in der St. Michaeliskirche in Steinbach ein breites Spektrum an kulturellen Genüssen im Rahmen des Festivals dargeboten haben, geht es kommenden Samstag weiter in Mupperg.