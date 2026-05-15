Sehr viele feierfreudige Männertags-Einkehrer machten am Donnerstag auf dem Gelände des Backofenvereins Mupperg Halt. Die meisten waren zu Fuß unterwegs, aber eine große Anzahl parkender Autos zeigte, dass Leute von überall her nach Mupperg kamen, da der Backofenverein, was Essen und Trinken anbelangt, einen sehr guten Ruf weit über die Landkreisgrenzen hinaus besitzt. Die Mitglieder des Vereins hatten sich auf das schwierige Wetter eingestellt, ein Zelt aufgebaut und dieses, dank zahlreicher Unterstützer, beheizt.