Wie in den vergangenen Jahren auch, lud der Sportverein Mupperg am vergangenen Samstag wieder zur traditionellen Halloweenparty in den Saal ein. Übrigens waren die Organisatoren des Sportvereins die ersten, die schon lange bevor es die Gemeinde Föritztal gab, in Mupperg für die gesamte Umgebung diese gruselig schöne Party für Kinder und ihre Familien ausrichteten, eigentlich immer um den 31. Oktober herum, so wie Halloween im Kalender steht. Wie in den vergangenen Jahren folgten viele Gäste aus Mupperg und den umliegenden Orten der Einladung der Sportler in fantasievollen und schaurig-schönen Kostümen, sowohl Große als auch Kleine. Unter dem Motto „Große Geisterparty“ wurde am Samstagnachmittag getanzt, gelacht und gefeiert.