Die Neuwahl des Vorstandes war einer der zentralen Punkte der Jahreshauptversammlung des Rassegeflügelvereins (RGZV) Mupperg und Umgebung. Es sollte einen Generationswechsel geben. Volkmar Köhler, 20 Jahre lang Vorsitzender, verabschiedete sich aus dem Vorstand. Zuvor hielt er in seinem Bericht Rückschau auf das vergangene Zuchtjahr. Köhler dankte dem alten Vorstand und den Vereinsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Dem neuen Vorstand wünschte er einen kühlen Kopf und alles Gute.