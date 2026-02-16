Bereits Tage zuvor hatten die Mädchen der vereinseigenen Tanzgruppen „beat queens“ und „no name“ mit viel Engagement für das passende Faschingsambiente gesorgt. Sie schmückten den Saal liebevoll, organisierten den Einlass und unterstützten Moderatorin Manuela Heinze bei einem abwechslungsreichen Spieleprogramm. Ob Hüpfballrennen, Bobbycar- und Bettlakenrallye oder der beliebte Krabbelschlauch, Langeweile kam am Samstagnachmittag garantiert nicht auf.