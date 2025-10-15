Mit der Wanderausstellung „Was bleibt?“ haben die Evangelischen Landeskirchen und diakonischen Werke ein besonderes Projekt ins Leben gerufen, das sich mit der Frage beschäftigt, was Menschen hinterlassen, wenn sie nicht mehr da sind – Erinnerungen, Geschichten und Werte. In der Heilig-Geist-Kirche in Mupperg wurde neben einer Ausstellung, einem Letzte-Hilfe-Kurs, dem Erntedankfestgottesdienst und einem abschließenden Konzert das sensible Thema um Abschied, Nachlass, Erinnerung allumfassend beleuchtet.