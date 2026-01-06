Während sich am ersten Januarwochenende die ersten auf die Bretter schwangen, um sich dem tollen Winterwetter im Föritztaler Oberland zu frönen, waren im Föritztaler Unterland hingegen alle Augen auf ein tierisches Event in der Mupperger Turnhalle gerichtet. Bereits zum dritten Mal traf sich das Who-is-Who der südthüringischen Kleintierzucht in Mupperg zur Unterlandschau, welche vom Rassegeflügelzuchtverein Lindenberg und vom Kleintierzuchtverein Neuhaus-Schierschnitz auf die Beine gestellt wird.