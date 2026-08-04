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  4. Tschechische Rüstungsfirma investiert bei Bautzen

Munitionsherstellung Tschechische Rüstungsfirma investiert bei Bautzen

Bis zu 125 neue Jobs und eine Millionen-Investition: Die Czechoslovak Group plant in Gnaschwitz die Produktion von Nitroglycerin und später Munition.

Bautzen (dpa/sn) - Der Rüstungshersteller Czechoslovak Group (CSG) hat den Standort Gnaschwitz im Landkreis Bautzen vom Sprengstoffhersteller Maxam übernommen. CSG plane dort die Produktion von Nitroglycerin und verwandten Stoffen sowie perspektivisch von Munition, teilte das Unternehmen mit. Dafür sollen in einem ersten Schritt 100 Millionen Euro investiert und bis zu 125 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

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CSG ist ein europäischer Verteidigungskonzern mit Hauptsitz in Prag. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 14.000 Menschen.