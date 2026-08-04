Munitionsherstellung Tschechische Rüstungsfirma investiert bei Bautzen

Bautzen (dpa/sn) - Der Rüstungshersteller Czechoslovak Group (CSG) hat den Standort Gnaschwitz im Landkreis Bautzen vom Sprengstoffhersteller Maxam übernommen. CSG plane dort die Produktion von Nitroglycerin und verwandten Stoffen sowie perspektivisch von Munition, teilte das Unternehmen mit. Dafür sollen in einem ersten Schritt 100 Millionen Euro investiert und bis zu 125 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.