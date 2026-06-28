Zeithain/Dresden (dpa/sn) - Der Waldbrand in der Gohrischheide zeigt aus Sicht des BSW in Sachsen Versäumnisse beim Bevölkerungsschutz. "Sachsen verfügt selbst nicht über ausreichend geschützte Spezialtechnik für Einsätze auf munitionsbelasteten Flächen. Im Ernstfall auf Unterstützung von außen angewiesen zu sein, kostet wertvolle Zeit", so Jens Hentschel-Thöricht von der Fraktion Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Er verwies darauf, dass für den Einsatz auf der munitionsbelasteten Fläche erst ein gepanzertes Löschfahrzeug aus Sachsen-Anhalt zur Unterstützung angefordert wurde.