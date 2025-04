Wer behauptet Reden wäre Silber und nur Schweigen Gold, der war noch nie bei einer Lesung des Arbeitskreis Mundart Südthüringen e.V. „Öllerhand nex Gscheits un annersch Zeuch“, unter diesem Motto stand das Event am vergangenen Freitag im Gasthof Thomas Müntzer im Neumannsgrund. Zum ersten Mal überhaupt konnte man am Veranstaltungsort nicht nur Gold schürfen, sondern auch eine Show genießen, die sich gewaschen hat. Fünf Vereinsmitglieder gaben Geschichten und Gedichte in ihrer jeweiligen Mundart zum Besten.