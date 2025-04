Rasant ging es los. Bonanza aus der Musikbox und fünf geschickte Reiter. Eigentlich nur vier. Denn Steckenpferd Klaus-Dieter blieb mit dem Schweif an der Hürde hängen und zack war es geschehen. Jockey Conny (Reum) lag pritschebreit auf dem Fußboden. Das Publikum grölte nach nur zwei Minuten, da waren noch keine Mundartworte gefallen. Eingeplant war der Sturz das nicht. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Augenblicke später nahm sie dann die Hürde problemlos. Der Ausrutscher lag eh an ihrer Kittelschürze. In solch einem Gewand setzt man sich ja auch nicht auf einen Gaul. Lilly lenkte ihre Berta einwandfrei. Auch Jörg hatte mit Chantal kaum Probleme.