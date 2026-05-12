Zamette offn Sonnoawend (Sonnabend). Sonndich (Sonntag) Höübes (Klöße). Leänsesoappe (Linsensuppe) und Spinoat standen anno dazu mal außerdem regelmäßig auf dem Speisenplan. Am liebsten aber aßen die Kinder fröher Eierkoache. Amalia, Elias, Joel, Lilly und Marlin hatten sich auf den Mundartabend schon sehr gut vorbereitet. Sabine Schuster leitet die Kindergruppe. Zuerst marschierten die Fünf mit Schulranzen und Brotbüchsen ins „Werraschlösschen“.