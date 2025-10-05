Traditionell ist dieser stets am Donnerstag vor dem Festwochenende geplant und bietet Freunden der hiesigen Mundart die Möglichkeit neuen Geschichten zu lauschen. „Heiteres und Nachdenkliches aus dem Itzgrund“ lautete das Motto, unter dem man das abendfüllende Unterhaltungsprogramm angekündigt hatte. Organisiert wurde die Lesung vom Sonneberger Museums- und Geschichtsverein gemeinsam mit dem Arbeitskreis Mundart Südthüringen. Vereinschefin Renate Röther war nicht allein erschienen. Drei weitere Mundartleserinnen – Christel Halboth, Margit Schiffner und Josefine Söllner –, die ebenfalls aus der heimischen Dialektszene nicht wegzudenken sind, hatten brandneue tiefgründige Geschichten, lustige Alltagsanekdoten und Gedichte in Reimform mit im Gepäck. Fehlen durfte auch Wolfgang Brand nicht, der stets die musikalische Ausgestaltung übernimmt. Ein gefüllter Saal mit über 40 Gästen wurde zu Beginn der Veranstaltung von der Museumsleiterin Christine Spiller begrüßt. Auch Renate Röther richtete einige Worte an das Publikum. Sie freute sich darüber, dass mehrere junge Zuhörer den Weg in die Veranstaltung gefunden haben, stellte alle Akteure vor und ließ anschließend die vorgetragenen Werke für sich sprechen.