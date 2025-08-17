Mundart Vogtländer küren "Hietroochbrettl" zu ihrem Wort des Jahres

Kürbitz - "Hietroochbrettl" ist vogtländisches Wort des Jahres 2025. Bei einer Abstimmung votierten die meisten Teilnehmer für diesen Begriff, der in der Region ein Tablett bezeichnet. Auf Platz 2 landete das Wort "Schnärpfel" (Verschluss) vor dem "Näselmoß", womit ein Messbecher gemeint ist. Knapp 1.400 Menschen hätten sich an der Aktion beteiligt, teilte das Landratsamt des sächsischen Vogtlandkreises mit. Sie stand in diesem Jahr unter dem Thema "Zeisch aus dor Küch".