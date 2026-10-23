Was für eine Stimmung! Der Saal beim „Mühlkarl“ in Mengersgereuth-Hämmern brodelte am Samstagabend geradezu vor Begeisterung. Der Arbeitskreis Mundart Südthüringen hatte zu seinem alljährlichen Mundartabend eingeladen und schon eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn war im Umkreis der Gaststätte kaum noch ein freier Parkplatz zu finden. Nicht nur aus Forschengereuth, Mengersgereuth und Schichtshöhn waren Interessenten gekommen. Auch aus Sonnebergs Stadtteilen wie etwa Oberlind, Köppelsdorf und „Beverly Bettelhecken“, aus Steinach und Judenbach, aus Rotheul und Lauscha – ja sogar aus St. Kilian und Gleicherwiesen im Nachbarlandkreis Hildburghausen waren Mundartfreunde dem Ruf zum geselligen Miteinander gefolgt. Renate Röther, Vorsitzende des Arbeitskreises, sprach zur Begrüßung der Gäste angesichts der Vielzahl ortsfremder Besucher gar von einem „internationalen Event – wie einst bei der Eurovision bei Rudi Carrell“.