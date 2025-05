Bei diesem Veranstaltungsformat wurden und werden Lachmuskeln garantiert strapaziert: Die Mundart-Rallye im Grabfeld erfreut sich seit ihrer 1. Auflage großer Beliebtheit bei Jung und Alt in der Region und darüber hinaus. Und so warteten auch diesmal wieder in den Kulturhäusern von Behrungen und Milz in Thüringen sowie in Irmelshausen im bayerischen Nachbarlandkreis Rhön-Grabfeld Gäste gespannt darauf, Anekdoten und Geschichten, Lieder und Gedichte, stets humorvoll verpackt, konsumieren zu dürfen.