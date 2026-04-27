Was kann es Schöneres geben als gute Unterhaltung live auf der Bühne, ehrliche und bodenständige Comedy, zu Gehör gebracht in Wort und Gesang: „Mundart ist mehr als nur Dialekt, sie ist ein Lebensgefühl“, bekannte Sebastian Schmidt, der zur 9. Mundart-Rallye im Grabfeld im Kulturhaus in Behrungen am Samstagabend die Moderation innehatte. Damit löste er seinen langjährigen Vorgänger und Mitinitiator der Veranstaltung, Götz Greiner-Pachter ab – ihm, nun als Zuhörer im Publikum sitzend, wurde ein Blumenstrauß als Dankeschön zuteil.