Die Mundart-Tour des „Sonneberger Mundart Arbeitskreises Südthüringen e.V.“ führt durch ganze Sonneberger Land und hielt zuletzt im „Balloner“ von Neuhaus-Schierschnitz seine jährliche Einkehr. In Begleitung der Neuhäuser Combo um Roberto wurde die immer neuen und komischen Heimaterlebnisse und -gedanken zu einer abendfüllenden geselligen Party, die auch lange nach der langen offiziellen Veranstaltung noch nicht zu Ende war.