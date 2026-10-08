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  6. „Lusticha Gschichtla fö ölla Leut“

Mundart-Event „Lusticha Gschichtla fö ölla Leut“

Zum ersten Mal sind beim Mundartabend auch Lauschner mit von der Partie – als musikalische Bereicherung der Lesung.

Mundart-Event: „Lusticha Gschichtla fö ölla Leut“
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Thomas Müller-Litz. Foto: Doris Hein

Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass der Arbeitskreis Mundart Südthüringen jedes Jahr zu seiner großen Herbstlesung nach Frankenblick in den Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern einlädt. Am 10. Oktober ist es wieder soweit. Ab 19.30 Uhr wird es lustig zugehen, im Saal vom Gasthof “Matthes“ oder besser bekannt als „De Mühlkarl“, verspricht Organisatorin und Arbeitskreis-Chefin Renate Röther. Mit allerlei neuen Geschichten und Gedichten, direkt aus dem Leben gegriffen, wollen sie und ihre Mundart-Mitstreiter ihrem Publikum wieder einen vergnüglichen Abend bereiten und hoffen auf zahlreiche Gäste. Neu im Kreis der Mundartkünstler sind diesmal die musikalischen Begleiter: Thomas Müller-Litz und Mario Bolz werden erstmals mit selbst geschriebenen Liedern Lauschner Mundart präsentieren. Vielleicht lockt das ja auch ein paar Gäste aus der Glasstadt nach Mengersgereuth...

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Für die Verpflegung wird ab 17.30 Uhr vom Wirt bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Bestellungen für Plätze und Essen unter 03675 / 70 60 19.