Mundart-Event: „Lusticha Gschichtla fö ölla Leut“

Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass der Arbeitskreis Mundart Südthüringen jedes Jahr zu seiner großen Herbstlesung nach Frankenblick in den Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern einlädt. Am 10. Oktober ist es wieder soweit. Ab 19.30 Uhr wird es lustig zugehen, im Saal vom Gasthof “Matthes“ oder besser bekannt als „De Mühlkarl“, verspricht Organisatorin und Arbeitskreis-Chefin Renate Röther. Mit allerlei neuen Geschichten und Gedichten, direkt aus dem Leben gegriffen, wollen sie und ihre Mundart-Mitstreiter ihrem Publikum wieder einen vergnüglichen Abend bereiten und hoffen auf zahlreiche Gäste. Neu im Kreis der Mundartkünstler sind diesmal die musikalischen Begleiter: Thomas Müller-Litz und Mario Bolz werden erstmals mit selbst geschriebenen Liedern Lauschner Mundart präsentieren. Vielleicht lockt das ja auch ein paar Gäste aus der Glasstadt nach Mengersgereuth...