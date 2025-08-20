Der Arbeitskreis Mundart von Renate Röther, zusammen mit Ulla Steiner und Ilona Major sind bestens bekannt als „Sumbarcher Dreierla“. Gemeinsam mit Musiker und Sänger Wolfgang Brand bilden sie längst ein literarisch-musikalisches Quartett der Extraklasse. Die Vorstellung am letzten Sonntag fiel leider mit der Steinacher Kirchweih zusammen und begann zur gleichen Zeit wie der Festumzug, der die Menschen von weither anzieht. So fand sich nur eine kleine frohgemute Schar treuer Fans in der Wolke 14 zusammen, um den Gschichtla und Gedichtla der Damen und ihres Weggefährten, der sich selbst als fünftes Rad am Wagen sieht, zu lauschen.